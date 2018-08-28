2018-08-28T11:13:15+03:00
Политика

Около 300 тысяч военных примут участие в учениях "Восток-2018"

Также к маневрам привлекут 36 тысяч танков, БТР и других машин, больше тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников
Екатерина БОЛГОВА
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Министр обороны РФ Сергей ШойгуМинистр обороны РФ Сергей ШойгуФото: Минобороны РФ
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В учениях "Восток-2018" примут участие около 300 тысяч военных, 36 тысяч танков, БТР и других машин, больше тысячи вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, эти маневры станут крупнейшими в России с 1981 года.

"Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше 1 тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ", — сказал Шойгу журналистам.

Он отметил, что учения пройдут в условиях, максимально приближенных к боевым. По словам министра, маневры начинаются с большой серии подготовительных мероприятий — примерно 15 специальных учений по обеспечению войск. Также была проведена объявленная верховным главнокомандующим внезапная проверка боеготовности. Шойгу подчеркнул, что эта проверка стала "хорошей практикой в нашей жизни и работе", передает РИА Новости.

Маневры "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил России.

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