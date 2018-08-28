Путин планирует обсудить корректировки в законопроект о пенсионных изменениях

СЕГОДНЯ 11:21 2018-08-28T11:21:51+03:00

По словам президента РФ, реакция на предложения правительства по повышению пенсионного возраста ожидаема

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Во вторник, 28 августа, президент России Владимир Путин заявил, что планирует обсудить корректировки в правительственный проект закона о пенсионных изменениях. Он отметил, что реакция на предложения кабмина по повышению возраста выхода на пенсию ожидаема.

По словам главы государства, такие нововведения вряд ли могли понравиться. При этом, подчеркнул президент, при обсуждении изменений пенсионной системы нельзя поступать механически.

«Я в ближайшее время, может быть, завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», - сказал Путин.

Он отметил, что намерен еще раз послушать соображения членов правительства по этому вопросу. Таким образом президент открыл совещание по социально-экономическим вопросам с кабинетом министров в Омске.

Накануне президент побывал в Кемеровской области где провел заседание комиссии по ТЭК, а ранее во вторник выступил на выставке "Технопром-2018" в Новосибирске.