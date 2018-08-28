Россия расширила группировку боевых кораблей в Средиземном море у берегов Сирии

СЕГОДНЯ 11:48 2018-08-28T11:48:50+03:00

В состав группировки входят 10 кораблей, большинство из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки

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Минобороны России увеличило группировку боевых кораблей в Средиземном море у побережья Сирии. В состав группировки входят 10 кораблей, большинство из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки. Кроме того, еще несколько кораблей на подходе.

По данным российского военного ведомства, сейчас в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. В состав группировки боевых кораблей входят ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск», пишут «Известия».

Напомним, Военно-морской флот России принимает участие в антитеррористической операции в Сирии. Одна из основных задач - обеспечение доставки морским путем вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и других необходимых грузов для ведения боевых действий.