2018-08-28T11:48:50+03:00
Политика

Россия расширила группировку боевых кораблей в Средиземном море у берегов Сирии

В состав группировки входят 10 кораблей, большинство из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Россия расширила группировку кораблей в Средиземном мореРоссия расширила группировку кораблей в Средиземном мореФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Минобороны России увеличило группировку боевых кораблей в Средиземном море у побережья Сирии. В состав группировки входят 10 кораблей, большинство из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки. Кроме того, еще несколько кораблей на подходе.

По данным российского военного ведомства, сейчас в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. В состав группировки боевых кораблей входят ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск», пишут «Известия».

Напомним, Военно-морской флот России принимает участие в антитеррористической операции в Сирии. Одна из основных задач - обеспечение доставки морским путем вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и других необходимых грузов для ведения боевых действий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин провел в Омске совещание по социально-экономическим вопросам
Умер Тоомас Креэн - актер, снимавшийся в сериале «Убойная сила»
В Японии признали важность сотрудничества с Москвой в оборонной сфере
Путин планирует обсудить корректировки в законопроект о пенсионных изменениях
Госдума отказывается повысить штрафы для «зацеперов»
Около 300 тысяч военных примут участие в учениях "Восток-2018"
Путин: внедрение научных установок позволить создать в России территории научных исследований
Стычка домашнего кота и морского котика попала на видео
Минпромторг планирует продолжить господдержку спроса в автопроме в следующем году
Строительную фирму семьи зятя Трампа оштрафовали на 210 тысяч долларов за подделку документов
Экс-сотрудник ЦРУ опроверг сообщения о наличии информаторов в России
ЦБ изменит требования для банков по кибербезопасности
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору портфеля для школьника
Трамп распорядился приспустить флаг США над Белым домом до похорон Маккейна
Лавров заявил, что Москва отреагирует на антироссийские шаги Вашингтона
Лавров: внешняя политика России лишена идеологической окраски