Путин: на строительство новых школ выделят 75,5 млрд рублей в течение двух лет

СЕГОДНЯ 12:33 2018-08-28T12:34:15+03:00

В День знаний в России откроется 67 новых школ на 40 тысяч мест

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В понедельник, 28 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что в течение двух лет на строительство новых школ в различных регионах страны будет направлено 75,5 млрд рублей.

«Мы в целом по стране за два предыдущих года на строительство новых школ направили 53 с лишним миллиарда рублей, а в ближайшие два года направим 75,5 млрд. Так что этот процесс будем продолжать так же, как и по детским садам», - сказал Путин на встрече с педсоставом и родителями учеников новой школы в Новосибирской области.

Он подчеркнул, что в российских школах не должно быть двух и трех смен.

В мероприятии также приняла участие глава Минпросвещения Ольга Васильева. По ее словам, в День знаний в России откроется 67 новых школ на 40 тысяч мест. К концу текущего года число новых образовательных учреждений составит 186, где будут учиться около 100 тысяч школьников.

"Надо стремиться, и мы будем это делать, чтобы не только здесь, но и в целом в Новосибирской области, в Сибири, в России искоренить две, а где-то даже есть три смены", - сказал глава государства, передает ТАСС.