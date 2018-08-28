2018-08-28T12:38:07+03:00
Наука

В NASA признались, что потеряли марсоход Opportunity

Сильнейшая пылевая буря на Марсе лишила его запасов энергии
Ася РОМАНЧУК
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Марсоход "любопытство" - герой нашего времени: в НАСА регулярно "просят" его сделать селфи. Это - самое свежее. ФОТО:NASAМарсоход "любопытство" - герой нашего времени: в НАСА регулярно "просят" его сделать селфи. Это - самое свежее. ФОТО:NASA
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Специалисты NASA признались, что потеряли старейших марсоход Opportunity. Сильнейшая пылевая буря на Красной лишила ровер последних запасов энергии, и теперь даже солнечный свет не поможет технике восстановиться.

Марсоход Opportunity «жил» на Марсе с 2004 года. Изначально планировалось, что миссия машины продлится всего три месяца, но она затянулась на целых 15 лет.

Последняя буря, которую не смог пережить ровер, была зафиксирована недавно.

- Дело в том, что у Opportunity были запасы энергии, которых хватило бы на „звонок домой“, но из-за бури все солнечные панели покрылись пылью. Свой вклад добавили низкие температуры и, скорее всего, марсоход больше не выйдет на связь, - сообщил Стив Сквайрс, астроном из Университета Корнелла и руководитель миссии Opportunity.

Благодаря пластинам из плутония-238 марсоход может выдерживать температуры ниже 100 градусов по Фаренгейту. Но для поддержания заряда батарей нужен постоянный солнечный свет. Из-за пылевой бури доступ к солнцу был серьезно ограничен, и машина перестала отвечать на сигналы.

Это не первый случай потери техники из-за бурь. В 2012 году ровер Spirit полностью засыпало песком, а потом температура воздуха опустилась ниже 40 °C. Больше Spirit никто не видел, пишет «Ридус».

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