«Купила на свои»: Вячеслав Володин объяснил, откуда у его матери 400-метровая квартира
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал сообщения блогеров, что его 82-летня мать Лидия Барабанова владеет элитной квартирой в Москве площадью около 400 квадратных метров.
Спикер сообщил, что в 2007 году Барабанова (как и сам Володин) продали свою долю в холдинге «Солнечные продукты» - одном из крупнейших российских производителей майонеза и подсолнечного масла. Совместно мать и сын владели примерно третью холдинга. За продажу акций они выручили более 500 миллионов рублей.
- Она вложила средства в недвижимость. Их у нее было достаточно. Мне не нужно было дарить ей квартиру, - объяснил Володин в комментарии «Газете.Ru».
Лидия Барабанова и другие родственники председателя Госдумы, например его сестра Татьяна, ведут свои бизнес-проекты и занимаются благотворительностью, добавил депутат.
- Это их право, - сказал Володин.
Как ранее сообщалось, сам спикер не занимается бизнесом, но хранит часть полученных от продажи акций денег в банковских вкладах и тратит половину доходов на благотворительность.