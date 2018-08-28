«Купила на свои»: Вячеслав Володин объяснил, откуда у его матери 400-метровая квартира

СЕГОДНЯ 12:47 2018-08-28T12:47:10+03:00

Вячеслав Володин прокомментировал сообщения блогеров, что его 82-летня мать владеет элитной квартирой в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

11 лет назад Лидия Барабанова продала свою долю в крупном бизнесе

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал сообщения блогеров, что его 82-летня мать Лидия Барабанова владеет элитной квартирой в Москве площадью около 400 квадратных метров.

Спикер сообщил, что в 2007 году Барабанова (как и сам Володин) продали свою долю в холдинге «Солнечные продукты» - одном из крупнейших российских производителей майонеза и подсолнечного масла. Совместно мать и сын владели примерно третью холдинга. За продажу акций они выручили более 500 миллионов рублей.

- Она вложила средства в недвижимость. Их у нее было достаточно. Мне не нужно было дарить ей квартиру, - объяснил Володин в комментарии «Газете.Ru».

Лидия Барабанова и другие родственники председателя Госдумы, например его сестра Татьяна, ведут свои бизнес-проекты и занимаются благотворительностью, добавил депутат.

- Это их право, - сказал Володин.

Как ранее сообщалось, сам спикер не занимается бизнесом, но хранит часть полученных от продажи акций денег в банковских вкладах и тратит половину доходов на благотворительность.