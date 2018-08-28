В Японии из-за жары за неделю погибли два человека

СЕГОДНЯ 14:31 2018-08-28T14:31:57+03:00

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За минувшую неделю с 20 по 26 августа в Японии от теплового удара скончались два человека. Кроме того люди с плохим самочувствием продолжают поступать в больницы. В настоящее время с недомоганием, вызванным сильной жарой, в госпиталях находятся 5890 человек. Об этом сообщили в Главном пожарном управление Японии, в ведении которого находится служба скорой помощи.

Добавим, что в последние дни ара в стране еще больше усилилась. Прошлая неделя была несколько прохладнее, за счет этого число обратившихся в больницы людей было меньше. Тогда недомогание почувствовали 3669, что меньше текущего показателя в 1,6 раз, передает сайт «Свободная пресса».

Напомним, что жаркая погода установилась почти на всей территории Японии с конца июня. В течение лета температурные рекорды были зафиксированы в различных регионах страны. Самой высокой за сезон стала температура 41,1 градуса, которая была зафиксирована в городе Кумагая в префектуре Сайтама в конце июля, передает телеканал «360».