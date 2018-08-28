Мэй: Британия укрепит торговые связи с Африкой

СЕГОДНЯ 14:55 2018-08-28T14:55:19+03:00

Премьер-министр Великобритании посетит Нигерию и Кению в рамках трехдневного визита на черный континент

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Во вторник, 28 августа, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон укрепит свои торговые связи с Африкой. По ее словам, на повышение своих национальных интересов на черном континенте Британия направит часть бюджета.

Как передает агентство Reuters, Мэй заявила, что хочет, чтобы Британия стала крупнейшим инвестором в Африке и обогнала по этому показателю США.

«Мы потратим часть нашего бюджета не только на развитие инфраструктуры в Африке, но также средства пойдут на борьбу с жуткой нищетой. Кроме того, мы решим глобальные проблемы и поддержим таким образом наши собственные национальные интересы. Наши инвестиции принесут пользу всем», - сказала Мэй.

Она отметила, что Великобритания окажет содействие частным компаниям страны в открытии своего бизнеса в Африке.

Напомним, ранее стало известно, что Мэй отправится в Африку с трехдневным визитом, в рамках которого она посетит Нигерию и Кению.