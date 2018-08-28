2018-08-28T18:17:24+03:00
Политика

Путин уволил 15 генералов МВД, ФСИН, МЧС и Следственного комитета

Президентский указ был опубликован на официальном портале правовой информации
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путин уволил 15 генералов МВД, ФСИН, МЧС и Следственного комитетаПутин уволил 15 генералов МВД, ФСИН, МЧС и Следственного комитетаФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин уволил 15 генералов Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС и Следственного комитета. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди генералов, освобожденных от исполнения обязанностей, значатся начальник ГУМЧС России по Томской области Михаил Бегун, замначальника ГУМВД России по Саратовской области Андрей Бойко, начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев, начальник УМВД России по Ульяновской области Юрий Варченко, первый замруководителя военного СУСК России по Южному военному округу Дмитрий Васильев.

Кроме того, своих постов лишились начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев, глава ГУМЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин, замначальника ГУМВД по Кемеровской области Игорь Коршунов, руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин, начальник УФСИН по Волгоградской области Павел Радченко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В немецком Висбадене появилась четырехметровая позолоченная статуя Эрдогана
Глава МВД ФРГ пообещал Саксонии помощь федеральных властей после антииммигрантских выступлений в Хемнице
В течение полугода Индия запустить 19 космических аппаратов
Военные атташе стран НАТО приглашены для наблюдения за российскими учениями «Восток-2018»
Порошенко анонсировал разрыв договора о дружбе и сотрудничестве с Украиной
Макрон пригласил Путина в Париж на мемориальную церемонию по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны
Глава МИД Германии раскритиковал позицию США по "Северному потоку - 2"
Парк школьных автобусов обновят в Вологодской области
В ходе беспорядков в немецком Хемнице пострадал россиянин
Телеграм не будет рассматривать обращения российских спецслужб о выдаче данных пользователей
Трамп: Google в первую очередь выдает плохие сюжеты СМИ
Рябков: Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН по сирийскому Идлибу
Мэй: Британия укрепит торговые связи с Африкой
Любителям шашлыков грозит смертельная опасность
В Японии из-за жары за неделю погибли два человека
Роскомнадзор может разблокировать Телеграм в случае исполнения решения суда по спору с ФСБ
Постпред Украины при ООН анонсировал антироссийские инициативы
Во время протестов на востоке Германии пострадали шесть человек
Более сотни сельских ДК будут восстановлены в Вологодской области
Мессенджер Телеграм согласился передавать спецслужбам данные о террористах
Транспортная полиция разыскивает подозреваемых в нападения на военный эшелон в Забайкалье
В АвтоВАЗе рассказали о ценах на обновленную Lada Granta
«Купила на свои»: Вячеслав Володин объяснил, откуда у его матери 400-метровая квартира
Путин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионным изменениям