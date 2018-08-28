Путин уволил 15 генералов МВД, ФСИН, МЧС и Следственного комитета

СЕГОДНЯ 18:17 2018-08-28T18:17:24+03:00

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Президент РФ Владимир Путин уволил 15 генералов Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС и Следственного комитета. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди генералов, освобожденных от исполнения обязанностей, значатся начальник ГУМЧС России по Томской области Михаил Бегун, замначальника ГУМВД России по Саратовской области Андрей Бойко, начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев, начальник УМВД России по Ульяновской области Юрий Варченко, первый замруководителя военного СУСК России по Южному военному округу Дмитрий Васильев.

Кроме того, своих постов лишились начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев, глава ГУМЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин, замначальника ГУМВД по Кемеровской области Игорь Коршунов, руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин, начальник УФСИН по Волгоградской области Павел Радченко.