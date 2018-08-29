2018-08-29T04:19:36+03:00
В мире

Экс-футболисту сборной Англии крыса отгрызла часть ноги

Гари Маббутт рассказал, что это с ним случилось в национальном парке Крюгера в ЮАР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший защитник «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Англии Гари Маббут на вручении футбольных премий в Лондоне в марте 2016 годаБывший защитник «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Англии Гари Маббут на вручении футбольных премий в Лондоне в марте 2016 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жуткая история приключилась с некогда известным британским футболистом, бывшим защитником лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гари Маббуттом. Крыса отгрызла ему часть ноги .

В середине июля он ездил в ЮАР, где посещал свою дочь в национальном парке Крюгера. Ночью, когда Маббут спал, крыса забралась к нему в постель и стала грызть его ступню.

По словам самого спортсмена, животное проело в его пальце «довольно большую дыру», а потом добралось до кости и съело нижнюю часть ступни. Боли от укусов грызуна страдающий диабетом Гари Маббут не почувствовал, обнаружил следы нападения только утром, когда проснулся.

«Крыса хорошо поела в ту ночь», - шутит экс-футболист.

Пришлось срочно возвращаться в Британию и ложиться в больницу. К счастью, врачи не допустили заражения крови, но Маббут все еще каждый день ходит в больницу, сообщает The Telegraph.

Кстати, о страшных крысах-людоедах в ЮАР сайт kp.ru писал еще семь лет назад.

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