Экс-футболисту сборной Англии крыса отгрызла часть ноги
Жуткая история приключилась с некогда известным британским футболистом, бывшим защитником лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гари Маббуттом. Крыса отгрызла ему часть ноги .
В середине июля он ездил в ЮАР, где посещал свою дочь в национальном парке Крюгера. Ночью, когда Маббут спал, крыса забралась к нему в постель и стала грызть его ступню.
По словам самого спортсмена, животное проело в его пальце «довольно большую дыру», а потом добралось до кости и съело нижнюю часть ступни. Боли от укусов грызуна страдающий диабетом Гари Маббут не почувствовал, обнаружил следы нападения только утром, когда проснулся.
«Крыса хорошо поела в ту ночь», - шутит экс-футболист.
Пришлось срочно возвращаться в Британию и ложиться в больницу. К счастью, врачи не допустили заражения крови, но Маббут все еще каждый день ходит в больницу, сообщает The Telegraph.
Кстати, о страшных крысах-людоедах в ЮАР сайт kp.ru писал еще семь лет назад.