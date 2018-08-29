На Филиппинах взорвалась бомба, погибли два человека

СЕГОДНЯ 07:42 2018-08-29T07:42:05+03:00

По словам представителя полиции, бомба, скорее всего, была размещена под мотоциклом, припаркованным рядом с рынком

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В четверг, 29 августа, в филиппинском городе Исулан провинции Султан-Кударат взорвалась бомба. В результате два человека погибли и 36 человек пострадали. Об этом сообщил новостной портал Rappler со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что жертвой взрыва бомбы на Филиппинах стал один человек, 34 человека получили ранения.

По словам представителя полиции Исулана Селестино Дэниела, взрывное устройство, скорее всего, была размещено под мотоциклом, который заранее припарковали рядом с рынком.

Руководитель миссии Красного Креста на Филиппинах Ричард Гордон ранее заявил, что "бомба взорвалась на ночном рынке напротив ресторана Carlitos в городе Исулан, провинции Султан-Кударат в 20.35 по местному времени (15.35 по московскому времени)".

Все пострадавшие были госпитализированы.