2018-08-29T07:42:05+03:00
Происшествия

На Филиппинах взорвалась бомба, погибли два человека

По словам представителя полиции, бомба, скорее всего, была размещена под мотоциклом, припаркованным рядом с рынком
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
На Филиппинах два человека погибли из-за взрыва бомбыНа Филиппинах два человека погибли из-за взрыва бомбыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 29 августа, в филиппинском городе Исулан провинции Султан-Кударат взорвалась бомба. В результате два человека погибли и 36 человек пострадали. Об этом сообщил новостной портал Rappler со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что жертвой взрыва бомбы на Филиппинах стал один человек, 34 человека получили ранения.

По словам представителя полиции Исулана Селестино Дэниела, взрывное устройство, скорее всего, была размещено под мотоциклом, который заранее припарковали рядом с рынком.

Руководитель миссии Красного Креста на Филиппинах Ричард Гордон ранее заявил, что "бомба взорвалась на ночном рынке напротив ресторана Carlitos в городе Исулан, провинции Султан-Кударат в 20.35 по местному времени (15.35 по московскому времени)".

Все пострадавшие были госпитализированы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко заявил о «щупальцах Москвы» перед выборами на Украине
В туристической отрасли появится 30 тысяч рабочих мест
Пентагон готовится развернуть систему ПРО на севере Сирии
Экспорт российских лекарств оценили 20 млрд рублей
Погода в Москве на 29 августа 2018 года: ожидается до 29 градусов тепла
Чехия отказалась принимать беженцев из Африки из-за украинцев
Глава МИД Канады осталась довольна переговорами с торговым представителем США
Германия хочет помочь Турции деньгами
В Риме оштрафовали туриста из России за купание в фонтане Треви
Бразилия отправила войска на границу с Венесуэлой
Экс-футболисту сборной Англии крыса отгрызла часть ноги
Армения временно запретила ввоз мяса из России
Актер Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена из-за проблем с алкоголем
Украина решила наращивать военное присутствие в Азовском море
Турция ответила США на призыв отказаться от российских С-400
Нечаянная невеста: Китаянка случайно вышла замуж за незнакомца