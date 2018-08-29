Посол Украины рассказал о заявке Киева на покупку у Вашингтона комплексов ПВО

СЕГОДНЯ 08:55 2018-08-29T08:55:53+03:00

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Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый рассказал о заявке Киева на покупку у Вашингтона систем противовоздушной обороны. Он отметил, что стоимость одного комплекса составляет 750 миллионов долларов, а Украина рассчитывает закупить минимум три таких комплекса.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", — сказал Чалый в эфире радио "Новое Время".

По словам посла, о запросе на покупку систем ПВО был озвучен сообщил президенту Украины Петр Порошенко во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Брюсселе. Кроме того, этот вопрос поднимался в ходе визита на Украину советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона.

Кроме того, как подчеркнул Чалый, киевской армии нужны беспилотные летательные аппараты, контрбатарейные радары и контрснайперские системы.