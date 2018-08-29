Украинские политики подрались в прямом эфире

СЕГОДНЯ 12:04 2018-08-29T12:04:57+03:00

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В прямом эфире украинского телеканала "112 Украина" подрались политику. Потасовку устроили экс-депутат Верховной рады Инна Богословская и бывший министр транспорта и связи, а также экс-глава Запорожской областной государственной администрации Евгений Червоненко.

Во время возникшего между оппонентами спора Богословская заявила, что не разговаривает на "базарном языке". Но это Червоненко ответил, что она так разговаривает, "когда приходит за деньгами".

Экс-депутат Верховной рады закричала: "За какими деньгами?" и предприняла попытку ударить бывшего министра по лицу. Но тот увернулся, подставив под удар плечо. К дерущимся подскочили ведущие и быстро их разняли.

После этого Богословская назвала своего оппонента мерзавцем. Он ответил ей тем оскорблением: "Сама ты мерзавка!".

Богословская ударила Червоненко в студии ток-шоу "Пульс".

Инцидент произошел в студии ток-шоу "Пульс" украинского телеканала.