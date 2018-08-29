2018-08-29T18:43:40+03:00
Общество

Сражение за гребешки: в интернете появилось видео драки французских и английских рыбаков

Французы пытались помешать англичанам ловить гребешков в проливе Ла-Манш [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Сражение французских и английских рыбаков из-за гребешков в проливе Ла-МаншСражение французских и английских рыбаков из-за гребешков в проливе Ла-МаншФото: REUTERS
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В интернете появилось видео драки французских и британских рыбаков из-за границ ловли гребешков в проливе Ла-Манш.

Телеканал BFMTV сообщил накануне со ссылкой на власти Нормандии, что инциждент произошел в зоне ловли моллюсков святого Якова (Сен-Жак). По информации представителя морской префектуры, в проливе собрались 35 французских рыболовецких судов, а также пять сейнеров из Британии.

Сражение французских и английских рыбаков из-за гребешков попало на видео.

"Французы вошли в контакт с англичанами, чтобы помешать им работать. Летели камни, но пострадавших нет. Французы практически окружили британцев", — сказал глава комитета рыбаков Нормандии Димитри Рогофф.

Он отметил, что сражение закончилось победой французов - британские рыбаки ушли из этой зоны. По его словам, французские рыбаки имеют право ловить моллюсков с 1 октября до 15 мая. При этом у британских моряков таких ограничений нет, что возмущает их коллег из Франции.

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