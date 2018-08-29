2018-08-29T17:36:57+03:00
Происшествия

Житель Кореи лишился руки из-за некачественных суши

Мужчине ампутировали ладонь и предплечье из-за инфекции, вызванной бактерией Vibrio vulnificus
Ася РОМАНЧУК
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Врачи ампутировали руку мужчине, после посещения ресторанаВрачи ампутировали руку мужчине, после посещения ресторанаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Южной Кореи лишился ладони и предплечья из-за инфекции, вызванной бактерией Vibrio vulnificus из рода вибрионов.

Медики пришли к выводу, что мужчина мог заразиться в ресторане, куда он ходит поесть суши.

71-летний житель города Чонджоу обратился к врачам с жалобой на боли в руке. Конечность почернела и распухла, что могло привести к заражению всего организма.

Медики удалили поврежденные ткани и назначили антибиотики, но данная мера не помогла. Проблема продолжала развиваться в организме.

Ситуацию усугубляло то, что пациент страдал сахарным диабетом второй степени и тяжело переносил болезнь.

Через пару дней врачи пришли к выводу, что нужно удалять ладонь и предплечье. Мужчина хорошо перенес операцию, и его отправили домой, пишет «Дни.ру».

Врачи уверены, что заражение произошло из-за бактерии Vibrio vulnificus, которые водятся в теплой соленой воде. Они поражают человека редко, но в этот раз иммунитет мужчины не справился.

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