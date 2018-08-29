Пользователи соцсетей высмеяли Порошенко за визит к пророссийской «украинской семье»
Пользователи социальных сетей раскритиковали президента Украины Петра Порошенко, посетившего квартиру одной из жительниц города Авдеевка на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.
Визит главы государства состоялся в рамках церемонии символического запуска газопровода, соединяющего поселок Очеретино с Авдеевкой. Чтобы «не приходить с пустыми руками», президент подарил хозяйке квартиры стиральную машину. Соответствующее видео появилось на странице Порошенко в Facebook.
«Здесь живут фантастические люди, настоящие украинцы, несмотря на попытки российских захватчиков обречь людей на холодную смерть, отказались от добровольной эвакуации», - написал Порошенко в сопроводительном комментарии.
Однако опубликованное видео рассмешило украинских пользователей соцсети, а у некоторых из них даже вызвало острые приступы негодования. Дело в том, что на холодильнике в квартире местной жительницы оказалось фото внука в тельняшке и фуражке Тихоокеанского флота советского образца. Но самое страшное — там же затаился «сепаратистский» магнит с российским флагом, что и было продемонстрировано на записи крупным планом.
«Президент на флаг Российский засмотрелся на холодильнике… наверное, забрал стиральную машинку сразу», - предположил пользователь Nazar Zinych.
«Просто представьте уровень фантастического кретинизма АП и его пресс-службы, которая завела президента и главнокомандующего в квартиру сепаратистов в Авдеевке», - возмутился другой комментатор.
Порошенко в Авдеевке пришел в квартиру, украшенную российским флагом.
В свою очередь пользовательница Kosuta Irina отметила, что для создания более «человечного» образа, президенту осталось только попиариться «в детском саду на фоне горшков».
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