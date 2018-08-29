Украинское правительство одобрило антироссийские санкции в связи со строительством Крымского моста

СЕГОДНЯ 21:33 2018-08-29T21:33:53+03:00

Всего в новом «черном списке» Киева фигурируют 19 российских компаний

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Украинское правительство одобрило проект введения санкций против 19 российских компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста через Керченский пролив.

Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства Украины по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«На заседании кабинета министров Украины сегодня был принят проект распоряжения о применении санкций к юридическим лицам, причастным к строительству Керченского моста», - заявили в ведомстве.

Указывается, что в «черном списке» фигурируют предприятие «Стройгазмонтаж», его дочерняя структура «СГМ-Мост», главный проектировщик проекта «Институт Гипробудмист - Санкт-Петербург», субподрядчики «Мостотрест» и «Портгидробут» и ряд других организаций.

В министерстве полагают, что санкции Киева сделаю невозможными экономические отношения этих компаний с Украиной, а также ограничат или прекраят их сотрудничество со структурами стран ЕС и США.

В ближайшее время пакет санкций поступит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины, который и должен будет принять окончательное решение по ним.