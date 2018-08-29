2018-08-29T22:12:58+03:00
Общество

Умерла космонавт-испытатель первого женского отряда ЦПК Татьяна Кузнецова

Подполковник ВВС в отставке Татьяна Кузнецова умерла в возрасте 77 лет
Денис СУХОВ
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Пресс-служба ЦПК имени Ю.А.ГагаринаПресс-служба ЦПК имени Ю.А.Гагарина
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Умерла космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова, проходившая подготовку в одном отряде Центра подготовки космонавтов (ЦПК) с Валентиной Терешковой. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ЦПК.

«28 августа 2018 года на 78-м году жизни скончалась подполковник ВВС в отставке, космонавт-испытатель 1-го отряда ЦПК ВВС Кузнецова Татьяна Дмитриевна», - говорится в сообщении ЦПК.

Руководство Центра, жители Звездного городка, советские и российские летчики-космонавты выразили глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Кузнецовой.

«Светлая память о ней навсегда останется в сердцах друзей и товарищей по службе», - подчеркнули в ЦПК.

В свою очередь кончину Кузнецовой прокомментировала первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова.

«Она была жизнерадостным человеком, готовым прийти на помощь любому. Я потеряла хорошего друга. Тяжелая болезнь никого не щадит», - цитирует Терешкову ТАСС.

Татьяна Кузнецова родилась 14 июля 1941 года в Москве. В 1962 году была зачислена во 2-й отряд ЦПК ВВС на должность космонавта-слушателя.

Вместе с Кузнецовой тренировки проходили еще четыре отобранных кандидата на первый полет женщины в космос: Валентина Терешкова, Жанна Ёркина, Валентина Пономарева и Ирина Соловьева. Позже из них сформировали первый «женский» отряд Центра подготовки космонавтов.

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