Юноша из России утонул на территории заповедника в США

СЕГОДНЯ 08:02 2018-08-30T08:02:13+03:00

Заповедник Glen Canyon, на территории которого находится водохранилище, располагается в штатах Аризона и Юта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В генконсульстве РФ в Хьюстоне подтвердили информацию о гибели россиянина в Аризоне

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В американском штате Аризона погиб турист из России. 20-летний житель Санкт-Петербурга 27 августа утонул в водохранилище Пауэлл на территории заповедника Glen Canyon.

По словам официального представителя заповедника Мэри Пламб, группа из 29 «совершеннолетних молодых иностранцев», в которую входил россиянин Александр Курганов, в понедельник арендовала три лодки.

«Не знаю, были ли они все из России или нет», - отметила сотрудница Glen Canyon и продолжила.

Многие из них спрыгнули в воду поплавать, но тут резко изменилась погода, подул сильный ветер. Одним купальщикам удалось забраться назад в лодки, другие смогли доплыть до берега. Пламб отметила, что пловцам это далось непросто, «они были очень уставшими». А вот юный петербуржец не выплыл.

Как отдельно уточнила Мэри Пламб, по имеющимся к этому часу сведениям, нет никаких оснований считать, что к произошедшему с группой иностранных туристов и гибели россиянина могли «иметь отношение алкоголь или наркотики».

В распространенном пресс-службой Glen Canyon говорится, что пострадали еще три человека из этой группы. По данным администрации заповедника, мужчина и женщина получили порезы лодочным винтом, а еще один молодой человек «находится в глубоком шоке». Этих троих доставили в больницы. Еще трое чуть не утонули, но от госпитализации отказались, передает ТАСС.

В генконсульстве России в Хьюстоне информацию о гибели россиянина в США агентству подтвердили, но данных о его личности и обстоятельствах смерти разглашать не стали.