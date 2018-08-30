2018-08-30T12:59:15+03:00
Наука

Ученые нашли способ победить рак груди

Специалисты разработали новый препарат на основе родия
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые разработали новое лекарство от ракаУченые разработали новое лекарство от ракаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Для лечения трижды негативного рака молочной железы может быть применен металл родий. Открытие удалось сделать ученым из Гонконгского баптистского университета. По их мнению, этот метод поможет справиться даже с таким серьезным недугом.

Отмечается, что такая форма онкологии считается одной из самых агрессивных. От злокачественных опухолей такого типа ежегодно в мире умирает более 520 тысяч женщин.

Специалистам удалось установить, что соединения родия способны блокировать активность лизин-специфической деметилазы 5А. Это вещество активно синтезируется в раковых клетках и приводит к большей восприимчивости лекарственных препаратов организма, передает сайт телеканала «Звезда».

Известно, что препараты, созданные на основе металла, снижают процесс роста клеток, а также проявляют сильную противоопухолевую активность. Кроме того, по данным экспертов, новое лекарство оказалось менее токсичным, чем распространенные на сегодняшний день цисплатин и доксорубицин, пишет ФАН.

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