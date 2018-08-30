Ученые нашли способ победить рак груди
Для лечения трижды негативного рака молочной железы может быть применен металл родий. Открытие удалось сделать ученым из Гонконгского баптистского университета. По их мнению, этот метод поможет справиться даже с таким серьезным недугом.
Отмечается, что такая форма онкологии считается одной из самых агрессивных. От злокачественных опухолей такого типа ежегодно в мире умирает более 520 тысяч женщин.
Специалистам удалось установить, что соединения родия способны блокировать активность лизин-специфической деметилазы 5А. Это вещество активно синтезируется в раковых клетках и приводит к большей восприимчивости лекарственных препаратов организма, передает сайт телеканала «Звезда».
Известно, что препараты, созданные на основе металла, снижают процесс роста клеток, а также проявляют сильную противоопухолевую активность. Кроме того, по данным экспертов, новое лекарство оказалось менее токсичным, чем распространенные на сегодняшний день цисплатин и доксорубицин, пишет ФАН.