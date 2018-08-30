Причины смерти Иосифа Кобзона: народный артист СССР скончался после долгой болезни

СЕГОДНЯ 13:28 2018-08-30T13:54:03+03:00

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Причины смерти Иосифа Кобзона: главный голос СССР скончался после долгой болезни.

Как ранее сообщил сайт «Комсомольской правды», в четверг, 30 августа, умер народный артист Советского Союза и лауреат Государственной премии СССР Иосиф Кобзон. Ему было 80 лет.

Иосиф Давыдович родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Украинской ССР. Помимо музыки, занимался общественной работой и политикой. Был депутатом Государственной думы II—VII созывов, с 2003 года - членом партии «Единая Россия», с 2011 года - первым заместителем председателя думского комитета по культуре.

Народный артист СССР, Герой труда РФ, лауреат Государственной премии Советского Союза, премии Ленинского Комсомола, премии Правительства РФ, герой провозглашенной Донецкой народной республики.

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