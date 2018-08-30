2018-08-30T13:54:03+03:00
Общество

Причины смерти Иосифа Кобзона: народный артист СССР скончался после долгой болезни

Стали известны причины смерти Иосифа Кобзона
Екатерина БОЛГОВА
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Иосиф КобзонИосиф КобзонФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Причины смерти Иосифа Кобзона: главный голос СССР скончался после долгой болезни.

Как ранее сообщил сайт «Комсомольской правды», в четверг, 30 августа, умер народный артист Советского Союза и лауреат Государственной премии СССР Иосиф Кобзон. Ему было 80 лет.

Иосиф Давыдович родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Украинской ССР. Помимо музыки, занимался общественной работой и политикой. Был депутатом Государственной думы II—VII созывов, с 2003 года - членом партии «Единая Россия», с 2011 года - первым заместителем председателя думского комитета по культуре.

Народный артист СССР, Герой труда РФ, лауреат Государственной премии Советского Союза, премии Ленинского Комсомола, премии Правительства РФ, герой провозглашенной Донецкой народной республики.

Памяти Иосифа Кобзона.Не стало народного артиста - Иосифа Кобзона...

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