Песков: Путин скорбит об Иосифе Кобзоне

СЕГОДНЯ 14:37 2018-08-30T14:49:51+03:00

Ранее стало известно, что народный артист СССР Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет

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Президент РФ Владимир Путин скорбит в связи со смертью Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который ранее скончался в возрасте 80 лет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин скорбит в связи с кончиной Иосифа Кобзона», - сказал Песков.

Для Владимира Путина Иосиф Кобзон был не просто певец и общественный деятель, но близкий и очень хороший знакомый. Президент и артист регулярно встречались, а однажды Путин даже позвонил в эфир радио "Комсомольская правда", когда там выступал Кобзон.

После известия о смерти Иосифа Кобзона Путин выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной певца. Он отметил, что "помимо эстрады Кобзон вёл активную политическую, общественную, благотворительную деятельность, преподавал, занимался бизнесом".

Ранее, 30 августа, Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни. Известно, что артист долгое время страдал от онкологических заболеваний, перенес несколько операций.

Кобзон является автором свыше 3 тысяч песен, артист занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный исполнитель. В 2011 году он стал лауреатом премии правительства РФ, а в 2016 году удостоился звания Героя России.