Ученые: стресс при беременности негативно влияет на развитие ребенка

СЕГОДНЯ 14:43 2018-08-30T14:43:43+03:00

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Женщины, которые испытывают стресс во время беременности, рискуют здоровьем малышей. С таким заявлением выступили ученые из Университета Висконсин-Мэдисон. По их данным, депрессивные состояния будущей мамы плохо влияют на формирование мозга плода.

Судя по результатам лабораторных исследований, стресс во время первого семестра беременности у женщин зачастую приводят к изменениям структуры головного мозга малышей. Обследование месячных грудничков из группы риска показало, что у многих наблюдались проблемы с белым веществом.

Кроме того, сложности со здоровьем у таких детей могут возникнуть и в более старшем возрасте. Если мама сильно нервничала в первые три месяца беременности, то ребенок будет расти чрезмерно эмоциональным. Кроме того не исключены отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата, пишет сайт «Свободная пресса».