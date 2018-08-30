2018-08-30T14:43:43+03:00
Наука

Ученые: стресс при беременности негативно влияет на развитие ребенка

Депрессия мамы может повлиять на здоровье малыша
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Стресс женщины при беременности опасен для малышаСтресс женщины при беременности опасен для малыша
Изменить размер текста:

Женщины, которые испытывают стресс во время беременности, рискуют здоровьем малышей. С таким заявлением выступили ученые из Университета Висконсин-Мэдисон. По их данным, депрессивные состояния будущей мамы плохо влияют на формирование мозга плода.

Судя по результатам лабораторных исследований, стресс во время первого семестра беременности у женщин зачастую приводят к изменениям структуры головного мозга малышей. Обследование месячных грудничков из группы риска показало, что у многих наблюдались проблемы с белым веществом.

Кроме того, сложности со здоровьем у таких детей могут возникнуть и в более старшем возрасте. Если мама сильно нервничала в первые три месяца беременности, то ребенок будет расти чрезмерно эмоциональным. Кроме того не исключены отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата, пишет сайт «Свободная пресса».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Прощание с Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября
Владимир Меньшов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Похороны Иосифа Кобзона пройдут на Востряковском кладбище
Захарова: Военная агрессия Запада против Сирии нанесет удар по политическому урегулированию в стране
Песков: Путин скорбит об Иосифе Кобзоне
Министры обороны России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Причины смерти Иосифа Кобзона: народный артист СССР скончался после долгой болезни
Захарова: учения НАТО в Норвегии носят антироссийскую направленность
В Госдуме прокомментировали слова американского генерала о возможном нападении РФ
Ученые нашли способ победить рак груди
Путин по телефону поздравил Лукашенко с днем рождения
Министр инфраструктуры Украины посоветовал гражданам перевезти в страну родственников из России
МИД РФ: в Сирии появились предпосылки для окончательной ликвидации террористов
Минобороны опубликовало видео испытания российской ракеты новой системы ПРО
Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян
Дмитрий Артюхов обсудил с жителями Лабытнанги реализацию проекта Северный широтный ход
Медведев утвердил новый устав Фонда кино
В Киеве задержали мужчину, который забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми
В Пентагоне заявили, что в случае войны США не смогут спастись от оружия России
Юрисконсульт Белого дома, сотрудничавший со спецпрокурором по делу РФ, уйдет в отставку
Медведев подписал постановление об использовании простой электронной подписи при получении госуслуг
Умер Александр Завелион, автор программы «Городок»
УЕФА призовут разрешить матчи между Россией и Украиной
Трамп подписал указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квоты на импорт металлов