2018-08-30T15:16:52+03:00
Иосиф Кобзон

Похороны Иосифа Кобзона пройдут на Востряковском кладбище

На Востряковском кладбище в Москве 2 сентября состоятся похороны Иосифа Кобзона
Екатерина БОЛГОВА
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Народный артист СССР Иосиф КОбзонНародный артист СССР Иосиф КОбзонФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Похороны Иосифа Кобзона — знаменитого певца и народного артиста СССР - пройдут на Востряковском кладбище в Москве. Как сообщил руководитель глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, артиста похоронят рядом с матерью. Похороны состоятся в воскресенье, 2 сентября.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 30 августа, стало известно известно о смерти артиста и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Он скончался на 81-м году жизни после продолжительного заболевания.

"Будет в воскресенье захоронение на Востряковском кладбище, семейная могила рядом с его мамой", — сказал Немерюк, передает РИА Новости.

По данным СМИ, несколько лет назад Кобзон приобрел место для захоронения на Востряковском кладбище, где находятся могилы его родственников.

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области. Он исполнял произведения знаменитых композиторов и поэтов: Булата Окуджавы, Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Давида Тухманова. Народный артист СССР, Герой труда РФ, лауреат Государственной премии Советского Союза, премии Ленинского Комсомола, премии Правительства РФ, герой ДНР.

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