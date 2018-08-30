2018-08-30T14:53:36+03:00
Звезды

Владимир Меньшов госпитализирован из-за проблем с сердцем

У режиссера фильма «Москва слезам не верит» диагностировали стенокардию
Ольга АНТОНОВА
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Владимир Меньшов госпитализирован из-за проблем с сердцемВладимир Меньшов госпитализирован из-за проблем с сердцемФото: Борис КУДРЯВОВ
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Владимиру Меньшову – 78 лет, однако, режиссер на какие-то серьезные проблемы со здоровьем никогда не жаловался, и уж тем более, не говорил, что у него шалит сердце. Однако, накануне РЕН-ТВ сообщили, что режиссера фильма «Москва слезам не верит» госпитализировали в одну из московских клиник с диагнозом «стенокардия». Правда, уточняют СМИ, этот диагноз пока предварительный.

Оскароносного режиссера ждет тщательное обследование. Однако, сегодня сам режиссер опроверг новость о своем попадании в больницу, заявив, что все это вранье.

Владимир Меньшов сыграл более чем в 100 фильмах, среди которых «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Ширли-мырли», «Ночной дозор», «Дневной дозор». Также он снялся в сериале «Ликвидация». Кроме того, он был режиссером фильмов «Зависть богов», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит».

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