Владимир Меньшов госпитализирован из-за проблем с сердцем

СЕГОДНЯ 14:50 2018-08-30T14:53:36+03:00

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Владимиру Меньшову – 78 лет, однако, режиссер на какие-то серьезные проблемы со здоровьем никогда не жаловался, и уж тем более, не говорил, что у него шалит сердце. Однако, накануне РЕН-ТВ сообщили, что режиссера фильма «Москва слезам не верит» госпитализировали в одну из московских клиник с диагнозом «стенокардия». Правда, уточняют СМИ, этот диагноз пока предварительный.

Оскароносного режиссера ждет тщательное обследование. Однако, сегодня сам режиссер опроверг новость о своем попадании в больницу, заявив, что все это вранье.

Владимир Меньшов сыграл более чем в 100 фильмах, среди которых «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Ширли-мырли», «Ночной дозор», «Дневной дозор». Также он снялся в сериале «Ликвидация». Кроме того, он был режиссером фильмов «Зависть богов», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит».