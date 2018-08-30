СЕГОДНЯ 15:18 2018-08-30T15:18:28+03:00

Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов заявил, что в столице может появиться памятник Иосифу Кобзону

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Памятник Иосифу Кобзону может появиться в Москве, заявил глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям городской думы Евгений Герасимов.

«Я ни секунды не сомневаюсь, наоборот, уверен в том, что поступит предложение об увековечивании памяти Иосифа Давыдовича. Это не тот случай, когда нужно кого-то уговаривать, пробивать памятник. Я абсолютно уверен, что этот памятник должен быть», - сказал Герасимов в интервью Радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что Кобзон многое сделал для людей и был не только выдающимся артистом, но и человеком с гражданской активной позицией.

«Потому что столько, сколько он сделал для людей, да и в целом для практически каждого из нас, и в творчестве, и в жизни, в его гражданской позиции, трудно назвать рядом с ним кого бы то ни было. Поэтому считаю необходимым, чтобы в Москве этому сильному человеку был поставлен памятник», - подытожил депутат Мосгордумы.

Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон умер в четверг, 30 августа. Он скончался после продолжительной болезни в возрасте 80 лет.