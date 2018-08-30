Google выпустил дудл в честь дня рождения фотографа и изобретателя Сергея Прокудина-Горского
Ровно на один день поисковик Google изменил дизайн своей стартовой страницы. Стилизованный логотип поисковика (дудл) сделан в честь известного россиянина - фотографа, изобретателя и химика Сергея Прокудина-Горского. Таким образом корпорация отметила его 155-й день рождения.
Автором дудла стал Кевин Лафлин, который описал процесс создания:
- У меня не было крупноформатной камеры 8x10 и навыков работы с инструментами, которые использовал Прокудин-Горский, вместо этого я использовал фоторедакторы и разделил одну из его отсканированных фотографий на три цветовых канала - красный, зеленый и синий.
В начале XX века Прокудин-Горский путешествовал по России в специальном вагоне. Он был оборудован под фотолабораторию. Он хотел запечатлеть русский быт с помощью собственной технологии. Она была названа "оптическая цветная проекция". Впоследствии эта технология применяется при создании цветовой модели RGB.