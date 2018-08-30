2018-08-30T15:38:55+03:00
Умные вещи

Google выпустил дудл в честь дня рождения фотографа и изобретателя Сергея Прокудина-Горского

В свое время он создал технологию, которую теперь используют при создании цветовой модели RGB
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Дудл Гугла на один день.Дудл Гугла на один день.
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Ровно на один день поисковик Google изменил дизайн своей стартовой страницы. Стилизованный логотип поисковика (дудл) сделан в честь известного россиянина - фотографа, изобретателя и химика Сергея Прокудина-Горского. Таким образом корпорация отметила его 155-й день рождения.

Автором дудла стал Кевин Лафлин, который описал процесс создания:

- У меня не было крупноформатной камеры 8x10 и навыков работы с инструментами, которые использовал Прокудин-Горский, вместо этого я использовал фоторедакторы и разделил одну из его отсканированных фотографий на три цветовых канала - красный, зеленый и синий.

В начале XX века Прокудин-Горский путешествовал по России в специальном вагоне. Он был оборудован под фотолабораторию. Он хотел запечатлеть русский быт с помощью собственной технологии. Она была названа "оптическая цветная проекция". Впоследствии эта технология применяется при создании цветовой модели RGB.

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