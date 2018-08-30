2018-08-30T16:38:02+03:00
Спорт

СБР: Четырех российских биатлонистов заподозрили в нарушении антидопинговых правил

В Союзе биатлонистов подчеркнули, что три спортсмена из списка уже закончили карьеру, а четвертый в настоящее время не тренируется в составе национальной команды
Денис СУХОВ
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СБР: Четырех российских биатлонистов заподозрили в нарушении антидопинговых правилСБР: Четырех российских биатлонистов заподозрили в нарушении антидопинговых правилФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Союз биатлонистов России получил уведомление от Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что четыре российских спортсмена нарушили антидопинговые правила. В настоящее время эта информация тщательно проверяется.

«Трое из четырех указанных в письме биатлонистов завершили спортивную карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны. Тем не менее, СБР намерен провести тщательное разбирательство как в отношении спортсменов, так и в отношении их личных тренеров», - говорится в релизе СБР.

О результатах расследования сообщат позже, а до тех пор имена подозреваемых спортсменов не разглашаются. В течение 14 дней обвиняемые биатлонисты должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и предпринимать необходимые юридические действия.

В Союзе биатлонистов России особенно подчеркнули, что организация придерживается принципов нулевой терпимости к нарушителям антидопинговых правил. СБР готов «открыто и гласно» сотрудничать с IBU и WADA в расследовании всех случаев, к которым каким-либо образом могут быть причастны российские спортсмены и специалисты.

В СБР обратили внимание, что в последний раз положительная допинг-проба у российского биатлониста была взята в декабре 2013 года, и с тех пор орагнизация прикладывает все усилия для профилактики и предотвращения подобных инцидентов.

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