Пьяного дебошира на авиарейсе Москва — Бангкок скрутили другие пассажиры

СЕГОДНЯ 15:58 2018-08-30T15:59:17+03:00

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На записи опубликованной на сайте Рен ТВ видно, что пьяный пассажир рейса "Аэрофлота" в футболке бойца муа-тай пытается открыть дверь самолета во время полета. На просьбу стюардессы ничего не трогать и занять свое место мужчина не реагирует. Поэтому его скрутили другие пассажиры.

Видео: пьяного "бойца муай-тай" скрутили пассажиры на рейсе Москва Бангкок.

Напомним, 28 августа агенство ТАСС сообщило, что с начала 2018 года полиция не допустила на авиарейсы более 1 тыс. человек.

«За семь месяцев этого года были сняты с рейсов 430 авиадебоширов, которые не попадают под уголовную ответственность, 150 из них находились в алкогольном опьянении», — пояснил замначальника ГУ МВД России на транспорте Василий Ярцев.

С начала года к уголовной ответственности были привлечены около 60 нарушителей общественного порядка на транспорте, из них более 20 устраивали дебош в самолетах и более 30 — в железнодорожных поездах.