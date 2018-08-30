«Весьма непонятный список»: В Кремле прокомментировали рейтинг самых влиятельных россиян по версии Forbes

СЕГОДНЯ 16:32 2018-08-30T16:32:51+03:00

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В Кремле сочти странным рейтинг ста самых влиятельных россиян, составленный изданием Forbes. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что методика, по которой сформирован список, неизвестна.

«Честно говоря ничего нельзя сказать, непонятно, какие критерии (использовались), на чем основывались (создатели рейтинга) и так далее. То есть, такой, весьма непонятный список», - считает пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, «не надо быть провидцем», чтобы поставить на первое место рейтинга президента России Владимира Путина, однако в остальном список влиятельнейших россиян получился «весьма странным».

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных российских чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров корпораций и силовиков.

Помимо российского лидера, занявшего первую строчку рейтинга, в пятерку самых влиятельных вошли глава Сбербанка Герман Греф, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина оказалась на 7 месте рейтинга, а мэр Москвы Сергей Собянин — на 13-м.

Сам Дмитрий Песков упомянут в списке на 70-й позиции, а замыкает сотню лидер ЛДПР Владимир Жириновский.