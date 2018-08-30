2018-08-30T18:16:58+03:00
Сочные новости

Социологи выяснили самый верный способ поиска второй половинки #сочныеновости

Чаще всего отношения начинаются, если у пары есть общие знакомые
Ася РОМАНЧУК
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Россияне рассказали, где ищут свою любовьРоссияне рассказали, где ищут свою любовьФото: EAST NEWS
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Социологи из Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос и узнали, как россияне ищут свою вторую половинку. Оказалось, что чаще всего отношения завязываются, когда пару знакомят общие друзья.

Этот способ знакомства держит первенство. Большинство опрошенных признались, что их личное счастье устроили родственники и друзья. Каждый второй обращался за помощью первых, а каждый третий доверился выбору друзей.

На втором месте по популярности – интернет. Во Всемирной паутине свое счастье нашли 58% опрошенных. Многие не доверяют таким отношениям, бытует мнение, что в сети гораздо больше мошенников, чем тех, кто настроен на серьезные отношения.

Брачные агентства и свахи – самые непопулярный вариант поиска второй половинки. За помощью к специалистам готовы обращаться только 4% жителей страны.

Исследователи отмечают, что возраст пары тоже оставляет свой отпечаток. Те, кто постарше полагаются на друзей и знакомых, а молодежь в возрасте от 18 до 24 лет больше доверяет интернету, сообщает «Пятый канал» результаты исследования.

Сайт kp.ru писал о разных способах знакомств, в том числе и в интернете. Здесь тоже существует своеобразный рейтинг сервисов для общения.

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