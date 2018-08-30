В Египте женщина-христианка впервые стала губернатором провинции

СЕГОДНЯ 19:03 2018-08-30T19:03:16+03:00

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Женщина-христианка впервые в истории возглавила провинцию в Египте. Маналь Авад Михаил, новый губернатор региона Думьят на севере страны, принадлежит к общине коптов.

По данным агентства Associated Press, указ о назначении подписал президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси. Кроме того, глава государства сменил губернаторов в Каире, Гизе, Луксоре, Асуане, и Северном Синае.

Впервые женщинe назначили на пост губернатора египетской провинции в 2017 году. Тогда руководителем региона Бухейр стала Надия Абдо. Однако через некоторое время она была снята с этой должности.

Копты являются христианской этнорелигизной группой, распространенной на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Большинство коптов проживают в Египте, где их численность составляет, по официальным данным, до 9% от общего населения страны.

Представители общины неоднократно занимали высокие должности в египетском правительстве. В частности, коптами были премьер-министры страны Бутрос Гали-паша и Юсуф Вахба-паша.