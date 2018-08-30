В центре Рима обвалилась крыша церкви XVII века

СЕГОДНЯ 19:59 2018-08-30T20:01:04+03:00

По данным спасательной службы, в результате инцидента никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

В центральной части итальянской столицы обвалилась крыша католической церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями, расположенной на Римском форуме. Об этом сообщили местные пожарно-спасательные службы.

Инцидент произошел примерно в 15:00 по местному времени (16:00 мск). По данным спасателей, в результате обрушения никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

По данным спасателей, в результате обрушения никто не пострадалФото: Twitter.com

Церковь Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями является одной из достопримечательностей Рима. Храм построили в XVII веке над самой древней в городе тюрьмой — Мамертинской.

Первое упоминание об этой тюрьме относится к VII веку до нашей эры. В разное время в ней содержали государственных преступников, пленных вождей покоренных народов и прочих врагов Рима. По преданию, здесь провели свои последние дни апостолы Петр и Павел. По желанию императора Константина Великого в IV веке нашей эры место посвятили обоим святым.