2018-08-30T21:53:08+03:00
Политика

Госдепартамент США призвал Россию прекратить притеснения судоходства в Азовском море

В американском дипломатическом ведомстве считают, что действия Москвы в районе Керченского пролива направлены на «дальнейшую дестабилизацию Украины»
Денис СУХОВ
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Госдепартамент США призвал Россию прекратить притеснения судоходства в Азовском мореГосдепартамент США призвал Россию прекратить притеснения судоходства в Азовском мореФото: Анастасия ЖУКОВА
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Госдепартамент США полагает, что действия России по досмотру коммерческих судов в Азовском море и в районе Керченского пролива мешают международной навигации. Об этом заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

Утверждается, что начиная с апреля российские пограничники задержали для досмотра сотни торговых судов, направлявшихся в украинские порты.

«Действия России по созданию препятствий навигации являются очередными примерами продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины, а также пренебрежением международных норм», - подчеркнула Науэрт.

Представитель Госдепа в очередной раз упомянула, что США уважают суверенитет и целостность Украины, в том числе в пределах ее международно признанных морских границ.

«Мы требуем от России прекратить притеснения международного судоходства в Азовском море и в Керченском проливе», - добавила Науэрт.

Напомним, с 2003 года между Москвой и Киевом действует Договор о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива, в соответствии с которым эти воды являются внутренними как для России, так и для Украины, а стороны осуществляют их использование и охрану совместно.

Кроме того, в соответствии с международным морским правом военные суда могут останавливать гражданские для проведения досмотра без какого-либо дополнительного мандата.

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