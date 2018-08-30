2018-08-30T23:31:33+03:00
Общество

«Что делал Кобзон, не делал никто»: Левон Оганезов прокомментировал смерть Иосифа Кобзона

Советский и российский пианист рассказал об опыте работы с великим исполнителем в эфире Радио «Комсомольская правда»
Денис СУХОВЮлия Кузьмина
Поделиться:
Комментарии: comments6
Левон Оганезов прокомментировал смерть Иосифа КобзонаЛевон Оганезов прокомментировал смерть Иосифа КобзонаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Народный артист СССР Иосиф Кобзон всегда отличался удивительной работоспособностью и умением отлично организовать собственные гастроли. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал советский и российский пианист, композитор и телеведущий Левон Оганезов.

«Я с ним тесно общался. Были в приятельских отношениях. А с 1972 года начали работать. У меня уже был большой опыт гастрольный. Но то, что делал Кобзон, не делал никто», - отметил Оганезов.

По словам артиста, Кобзон мог гастролировать месяцами, давая порой до пятнадцати концертов за три дня.

«Сил не было. А он стоял – ни разу не ошибся, ни разу у него не сбился голос. Ни одного слова не забыл на сцене, всегда был аккуратно одет. Это меня поразило. И мы все брали с него пример. Он бодрый – и мы тоже должны были быть бодрыми», - вспоминает Оганезов.

Композитор отметил, что многому научился у Иосифа Кобзона, особенно в части организации труда.

«Он никогда не пел просто так, спустя рукава. Как в Кремлевском дворце, так и в любом сельском клубе», - пояснил артист.

Какими бы утомительными не были гастроли, народный артист СССР никогда не отказывал поклонникам в общении, всегда принимал после концертов людей с различными просьбами.

«На концертах всего у его гримерки стоял народ с просьбами. Кому телефон поставить, кого из тюрьмы вытащить, кому комнату не дали. Он принимал ходоков», - добавил Оганезов.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Известно, что артист долгое время страдал от онкологических заболеваний, перенес несколько операций.

По предварительной информации, прощание с Иосифом Кобзоном состоится в московском Доме союзов 2 сентября. В соответствии с завещанием певца, его похоронят на Востряковском кладбище, рядом с матерью.

Кобзон является автором свыше 3 тысяч песен, артист занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный исполнитель. В 2011 году он стал лауреатом премии правительства РФ, а в 2016 году удостоился звания Героя России.

Певец активно занимался общественной, благотворительной и политической деятельностью, занимал должность заместителя председателя комитета Госдумы по культуре.

Еще больше материалов по теме: «Иосиф Кобзон, досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Торонто после стрельбы эвакуировали торговый центр
В «Гознаке» пообещали полностью обновить дизайн российских банкнот
Госдепартамент США призвал Россию прекратить притеснения судоходства в Азовском море
Центробанк исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций
Украинские пограничники не пропустили в страну сотрудника генконсульства РФ в Харькове
Вашингтон продлил запрет на поездки американцев в КНДР еще на год
Британский и французский корабли сопроводили российское судно связи «Юрий Иванов» в Ла-Манше
ЦСКА сыграет с мадридским "Реалом" в Лиге Чемпионов
Соперником "Локомотива" в Лиге Чемпионов стал "Порту"
В центре Рима обвалилась крыша церкви XVII века
Последнее видео Иосифа Кобзона: Ношу награды только в Кремле и в «Комсомолке»
В Египте женщина-христианка впервые стала губернатором провинции
МИД Украины подготовился к расторжению Договора о дружбе с Россией
«Яндекс» объяснил причину удаления «пиратских ссылок» из поисковой выдачи
Тысячи рыб погибли из-за аномальной жары в Калифорнии