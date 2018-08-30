«Что делал Кобзон, не делал никто»: Левон Оганезов прокомментировал смерть Иосифа Кобзона

СЕГОДНЯ 22:22 2018-08-30T23:31:33+03:00

Советский и российский пианист рассказал об опыте работы с великим исполнителем в эфире Радио «Комсомольская правда»

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Народный артист СССР Иосиф Кобзон всегда отличался удивительной работоспособностью и умением отлично организовать собственные гастроли. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал советский и российский пианист, композитор и телеведущий Левон Оганезов.

«Я с ним тесно общался. Были в приятельских отношениях. А с 1972 года начали работать. У меня уже был большой опыт гастрольный. Но то, что делал Кобзон, не делал никто», - отметил Оганезов.

По словам артиста, Кобзон мог гастролировать месяцами, давая порой до пятнадцати концертов за три дня.

«Сил не было. А он стоял – ни разу не ошибся, ни разу у него не сбился голос. Ни одного слова не забыл на сцене, всегда был аккуратно одет. Это меня поразило. И мы все брали с него пример. Он бодрый – и мы тоже должны были быть бодрыми», - вспоминает Оганезов.

Композитор отметил, что многому научился у Иосифа Кобзона, особенно в части организации труда.

«Он никогда не пел просто так, спустя рукава. Как в Кремлевском дворце, так и в любом сельском клубе», - пояснил артист.

Какими бы утомительными не были гастроли, народный артист СССР никогда не отказывал поклонникам в общении, всегда принимал после концертов людей с различными просьбами.

«На концертах всего у его гримерки стоял народ с просьбами. Кому телефон поставить, кого из тюрьмы вытащить, кому комнату не дали. Он принимал ходоков», - добавил Оганезов.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Известно, что артист долгое время страдал от онкологических заболеваний, перенес несколько операций.

По предварительной информации, прощание с Иосифом Кобзоном состоится в московском Доме союзов 2 сентября. В соответствии с завещанием певца, его похоронят на Востряковском кладбище, рядом с матерью.

Кобзон является автором свыше 3 тысяч песен, артист занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный исполнитель. В 2011 году он стал лауреатом премии правительства РФ, а в 2016 году удостоился звания Героя России.

Певец активно занимался общественной, благотворительной и политической деятельностью, занимал должность заместителя председателя комитета Госдумы по культуре.