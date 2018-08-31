Россия заблокировала в Совбезе ООН обсуждение санкций в отношении КНДР

СЕГОДНЯ 03:00 2018-08-31T03:00:54+03:00

Постпред РФ выразил несогласие с предложениями доклада и с тем, как над ним ведется работа

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Доклад о выполнении санкций против Северной Кореи был заблокирован Россией в Совете Безопасности ООН до внесения в документ поправок. Об этом сообщил постоянный представитель в РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы приостановили дискуссию по принятию доклада, так как не согласны с рядом положений доклада и тем, как идет работа над ним", - пояснил он.

При этом дипломат отказался уточнить, какие именно части доклада не устраивают российскую сторону. Свою позицию он аргументировал тем, что "не хочет сам становиться источником распространения конфиденциальной информации", передает ТАСС.

"Мы и другие делегации выразили обеспокоенность регулярными утечками информации из комитета и запросили их расследования. - Теперь мы будет решать этот вопрос в индивидуальном порядке”, - заявил постпред РФ.

По его словам, расследование не было начато, поскольку “запрос в комитет не был передан секретариату ООН, так как этому препятствовал ряд стран".

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве возмущены утечками среднесрочного доклада по северокорейским санкциям в СМИ еще до его обсуждения и намерены потребовать от секретариата ООН незамедлительно провести тщательное расследование этого инцидента.