2018-08-31T09:00:54+03:00
Общество

На Яндекс.Погоде появились интерактивные таблицы со сравнением климата городов мира

Сервис помогает пользователям выбрать места для летнего или зимнего отдыха
Екатерина БОЛГОВА
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Яндекс.Погода публикует интерактивные таблицы со сравнением климата городов мираЯндекс.Погода публикует интерактивные таблицы со сравнением климата городов мираФото: Иван МАКЕЕВ
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Сервис Яндекс.Погода начал публиковать интерактивные таблицы со сравнением климата городов мира, чтобы пользователи смогли выбрать места для отдыха в любое время года.

«Когда мы анализируем связанные с погодой поисковые запросы, мы видим, что люди часто ищут прогноз не для своего города, а для какого-то ещё. Человек смотрит один город, другой, третий — вероятно, он выбирает, куда лучше поехать», — рассказал руководитель Яндекс.Погоды Дмитрий Соломенцев.

Он отметил, что Яндекс.Погода хочет быть удобным помощником для планирования путешествий, поэтому каждый человек может выбрать до восьми городов для сравнения в определенном месяце. Сервис анализирует сведения о погоде в интересующих городах за 10 лет. В таблице приводятся температура воздуха и воды, число ясных и дождливых дней, направление и сила ветра. Уже опубликованы несколько готовых подборок, которые заинтересуют многих путешественников: африканский курорт для пляжного отдыха или европейская столица для проведения новогодних каникул.

Кроме того, с помощью Яндекс.Погоды теперь можно выяснить, в каком городе больше солнечных дней, а также установить, какой город дождливее – Петербург или Москва.

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