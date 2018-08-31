Взрыв на водоочистительной станции в Чикаго: пострадало 10 человек
На водоочистительной станции в Чикаго произошел мощный взрыв. Эпицентр располагался в цеху по уплотнению шлама. Взрывной волной со здания снесло крышу.
Авария на станции произошла накануне. Что именно спровоцировало техногенную катастрофу пока непонятно.
Взрывной волной обрушило крышу в центральной части здания. Обломки заблокировали двух человек, а всего пострадавшими стали 10 работником предприятия.
Известно, что станция была введена в эксплуатацию в 1922 году, она обслуживает более миллиона жителей Чикаго.
По предварительным выводам экспертов, причиной взрыва мог стать скопившийся в помещениях метан.
Управляющая компания Metropolitan Water Reclamation District (MWRD) после происшествия сообщила, что все пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое или критичное.
На месте работают представители пожарно-спасательной службы, проверяется, нет ли под обломками еще людей, - сообщает телеканал «360».