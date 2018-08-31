2018-08-31T08:32:37+03:00
Происшествия

Взрыв на водоочистительной станции в Чикаго: пострадало 10 человек

Эпицентр взрыва располагался в цеху по уплотнению шлама. Взрывная волна сбила крышу здания
Ася РОМАНЧУК
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Взрыв на водоочистительной станции в Чикаго. ФОТО: стоп-кадр с видеоВзрыв на водоочистительной станции в Чикаго. ФОТО: стоп-кадр с видео
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На водоочистительной станции в Чикаго произошел мощный взрыв. Эпицентр располагался в цеху по уплотнению шлама. Взрывной волной со здания снесло крышу.

Авария на станции произошла накануне. Что именно спровоцировало техногенную катастрофу пока непонятно.

Взрывной волной обрушило крышу в центральной части здания. Обломки заблокировали двух человек, а всего пострадавшими стали 10 работником предприятия.

Известно, что станция была введена в эксплуатацию в 1922 году, она обслуживает более миллиона жителей Чикаго.

По предварительным выводам экспертов, причиной взрыва мог стать скопившийся в помещениях метан.

Управляющая компания Metropolitan Water Reclamation District (MWRD) после происшествия сообщила, что все пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое или критичное.

На месте работают представители пожарно-спасательной службы, проверяется, нет ли под обломками еще людей, - сообщает телеканал «360».

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