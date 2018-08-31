Стала известна причина смерти Серея Таланова, актера из сериала «Глухарь»

СЕГОДНЯ 10:59 2018-08-31T10:59:24+03:00

Сергей Таланов скончался из-за проблем с сердцем. ФОТО: кадр с видео

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Российский актер Сергей Таланов умер из-за проблем с сердцем. Подробности рассказали родственники покойного.

Стало известно, что причиной смерти российского актера театра и кино Сергея Таланова, который знаком российским зрителям по сериалу «Глухарь», «Кадетство»,«Е-мое», «Брестская крепость» и «Одинокое небо».

Звезда сериала умер из-за проблем с сердцем, он скончался в возрасте 57 лет.

Церемония прощания состоится в пятницу в столичной Центральной клинической больнице Управделами президента России, в 11:30 утра.

У актера было заболевание сердца, это стало причиной смерти, сообщает ФАН со ссылкой на родственников Таланова.

Ранее сайт kp.ru писал, что скончался депутат, артист Иосиф Кобзон. Он умер в столичной больнице. В последнее время Кобзон болел, а незадолго до смерти впал в кому.