Стала известна причина смерти Серея Таланова, актера из сериала «Глухарь»
Российский актер Сергей Таланов умер из-за проблем с сердцем. Подробности рассказали родственники покойного.
Стало известно, что причиной смерти российского актера театра и кино Сергея Таланова, который знаком российским зрителям по сериалу «Глухарь», «Кадетство»,«Е-мое», «Брестская крепость» и «Одинокое небо».
Звезда сериала умер из-за проблем с сердцем, он скончался в возрасте 57 лет.
Церемония прощания состоится в пятницу в столичной Центральной клинической больнице Управделами президента России, в 11:30 утра.
У актера было заболевание сердца, это стало причиной смерти, сообщает ФАН со ссылкой на родственников Таланова.
Ранее сайт kp.ru писал, что скончался депутат, артист Иосиф Кобзон. Он умер в столичной больнице. В последнее время Кобзон болел, а незадолго до смерти впал в кому.