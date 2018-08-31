Ученые нашли в Арктике «климатическую бомбу»

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-31T12:15:13+03:00

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Американские ученые обнаружили в Арктическом регионе большой объем теплой и соленой воды. По данным специалистов из Университета Йеля и Океанографического института в Вудс-Хоуле, она проникает в канадский бассейн, расположенный севернее Аляски, и повышает в нем температуру воды.

Как отмечают ученые, за последние тридцать лет данные слои океана нагрелись почти в два раза. По этой причине льды между Аляской и Чукоткой начали превращаться в воду, которая в свою очередь нагревается под воздействием солнечных лучей, после чего ветра уносят теплую жидкость на север.

Эксперты опасаются, что когда-нибудь теплая вода поднимется к поверхности океана, и это станет своего рода «климатической бомбой замедленного действия», из-за которой начнут таять полярные льды, пишет сайт телеканала «Звезда».

Специалисты отмечают, что эта экологическая катастрофа не ограничется только изменением экосостава мирового океана, но и негативно скажется на человеке, передает телеканал «360».