Южная Корея направит в КНДР спецпосланника для работы над саммитом

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-31T13:35:40+03:00

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В КНДР 5 сентября прибудет спецпосланник Южной Кореи, об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Спецпосланник направится в Пхеньян, чтобы работать над подготовкой к саммиту глав Южной Кореи и КНДР — Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, а также он займется темой денуклеаризации.

"Специальный посланник обсудит широкий круг вопросов, в том числе дату предстоящего саммита, а также пути установления мира на Корейском полуострове", - заявил представитель Голубого дома (официальной резиденции президента Южной Кореи), передает агентство Yonhap.

Имя представителя Южной Кореи, а также длительность его визита в Пхеньян, не сообщаются. По данным агентства, Пхеньян уже принял инициативу Сеула об отправке спецпредставителя.

Напомним, 27 апреля лидеры Южной Кореи и КНДР провели первый саммит на высшем уровне за последние десять лев, они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Главы государств также подписали совместную декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.