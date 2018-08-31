Госслужба Украины по лекарствам запретила французскую вакцину с маркировкой на русском языке

СЕГОДНЯ 13:42 2018-08-31T13:42:32+03:00

Речь идет о лекарственном средстве «Пентаксим», которое представляет собой вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка

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Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила реализацию на территории страны французскую вакцину с маркировкой на русском языке. Речь идет о лекарственном средстве «Пентаксим», которое представляет собой вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка.

«Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Пентаксим", вакцина для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша и полиомиелита… с маркировкой на русском языке», — сообщается в постановлении Госслужбы по лекарствам Украины, опубликованном на сайте ведомства.

По информации Госсслужбы, решение о запрете продажи вакцины на Украине принято по причине того, что препарат ввезли в страну без соответствий требованиям украинского законодательства. Теперь аптечные сети должны выполнить требование ведомства и утилизировать вакцину или вернуть лекарственное средство производителю, передает РИА Новости.