2018-08-31T14:32:55+03:00
Политика

Шойгу: появилась угроза конфликтов в Арктике

По словам министра обороны России, регион превратился в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда стран
Екатерина БОЛГОВА
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Министр обороны РФ Сергей ШойгуМинистр обороны РФ Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обратил внимание на возникшую угрозы конфликтов в Арктике. По его словам, регион превратился в объект различных интересов ряда стран.

"Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе", — сказал Шойгу заседании коллегии Минобороны по выполнению "майских" указов президента России.

В связи с этим, отметил министр, защита российских интересов в Арктике является приоритетом деятельности Вооруженных Сил.

По словам Шойгу, сейчас в северных широтах находятся ледоколы не только России, но и Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая. Глава Минобороны добавил, что для реагирования на возможные угрозы Северный флот продолжит развивать возможности группировок сил и войск в Арктике на период до 2020 года.

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