2018-08-31T16:27:30+03:00
В мире

Порошенко посетит похороны американского сенатора Маккейна

Украинский президент назвал скончавшегося политика «большим другом» Украины
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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С 31 августа по 1 сентября президент Украины Петр Порошенко совершит визит в США с для участия в похоронах американского сенатора Джона Маккейна.

Напомним, в ночь на воскресенье, 26 августа, стало известно о смерти Маккейна. Сенатор от Аризоны скончался в возрасте 81 года от рака мозга.

"Президент Украины Петр Порошенко 31 августа — 1 сентября 2018 посетит Соединенные Штаты Америки с частным визитом для участия в траурных мероприятиях — прощании с сенатором США Джоном Маккейном", — сообщила пресс-служба главы украинского государства в пятницу, 31 августа.

Отмечается, что Порошенко отправится в США рейсовым самолетом, так как его поездка носит частный характер.

«От имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последний долг выдающейся личности, большому другу Украины», - заявил президент Украины.

Он добавил, что его восхищает несокрушимость духа, чувство момента и видение будущего Маккейна.

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