2018-08-31T18:14:48+03:00
Наука

Россия перестанет возить американских астронавтов на МКС

Обязательства нашей страны по доставке американцев на Международную космическую станцию и возвращению их на Землю истекают в апреле 2019 года
Дарья ИВАШКИНА
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МКСМКСФото: NASA
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В пятницу, 31 августа, появилась информация о том, что c апреля 2019 года Россия перестанет доставлять на Международную космическую станцию (МКС) американских астронавтов в связи с истечением срока действия контракта с NASA.

А чуть позднее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев уточнил, что посадкой корабля «Союз МС» в апреле следующего года наша страна просто завершит выполнение своих обязательств по действующему контракту. Однако, как заметил собеседник ТАСС, это не значит, что сотрудничество с NASA на этом закончится.

«Это рабочий момент, заканчивается тот контракт, который есть. Но это не значит, что мы перестанем доставлять американских астронавтов на МКС. <…> Никаких жестких мер никто не принимает, идет просто разговор о том, что плановая работа на этот период заканчивается, а следующая будет продолжаться», - пояснил Крикалев.

При этом он добавил, что в настоящее время уже идет обсуждение по следующему контракту с американским космическим агентством, но «конкретных решений пока нет».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, не так давно стало известно, что Роскосмос собирается возить на МКС по шесть туристов в год.

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