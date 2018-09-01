Путин назвал уровень взаимодействия с Азербайджаном стратегическим

СЕГОДНЯ 13:23 2018-09-01T13:23:06+03:00

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Президент РФ Владимир Путин назвал стратегическим уровень отношений с Азербайджаном. Соответствующее заявление российский лидер сделал, открывая встречу с главой республики Ильхамом Алиевым в Сочи.

«У нас очень обширное взаимодействие, мы называем его стратегическим партнерством. Отношения развиваются и по политической линии, и по экономической», - подчеркнул Путин.

Глава российского государства отметил внушительный рост товарооборота между двумя странами.

«Объем продукции гражданского назначения, объем продаж вырос на 20%, это хороший показатель вполне. Но, естественно, нам всегда есть о чем поговорить, я очень рад, что вы приняли приглашение и приехали сегодня в Россию», - добавил Путин.

В свою очередь президент Азербайджана выразил уверенность, что товарооборот будет расти и дальше. По словам Алиева, встречи с Путиным «придают динамизм» отношениям между Москвой и Баку.

«Мы также удовлетворены уровнем развития наших связей во всех сферах, отношения развиваются полноценно, очень эффективно», - резюмировал глава Азербайджана.