2018-09-01T15:02:55+03:00
Политика

Боевики атаковали позиции сирийских войск в районе Пальмиры

Однако прорваться к древнему городу террористам не удалось
Дарья ИВАШКИНА
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Боевики атаковали позиции сирийских войск в районе ПальмирыБоевики атаковали позиции сирийских войск в районе ПальмирыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу утром, 1 сентября, боевики совершили неудачную попытку прорыва к сирийской Пальмире.

Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР, столкновение правительственных войск арабской республики с террористами произошло в 36-ти километрах юго-восточнее древнего города. В результате двух нападавших удалось уничтожить, а еще двое были взяты в плен и в настоящее время уже дают показания.

В частности, задержанные признались, что должны были провести серию терактов в районе Пальмиры и обеспечить проход главных сил террористов к городу.

Также выяснилось, что нападавшие проходили подготовку в лагере, расположенном в районе населенного пункта Эт-Танф рядом с американской военной базой. Причем, по словам боевиков, их группу готовили инструкторы из США. Более того, оружие и боеприпасы поставлялись с американской базы, передает ТАСС.

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