Альянс Renault-Nissan и «Ростех» планирую выкупить 100% акций «АвтоВАЗа»

СЕГОДНЯ 15:54 2018-09-01T15:54:16+03:00

Вопрос о делистинге будет рассматриваться после 10 сентября

Изменить размер текста: A A

Совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и альянса Renault-Nissan - Alliance Rostec Auto B.V. - рассматривает возможность полного выкупа акций «АвтоВАЗа». Окончательное решение по этому вопросу будет принято после 10 сентября.

Об этом заявил бывший глава «АвтоВАЗа», ныне операционный директор Renault в регионе Евразия Николя Мор в кулуарах Москвоского международного автосалона.

«Управление такой компанией, как «АвтоВАЗ», достаточно тяжело администрировать при большом количестве акционеров. Для принятия целого ряда технических решений необходимо согласие миноритариев. Поэтому после 10 сентября, когда заканчивается срок нашего MTO, мы планируем рассмотреть возможность squeeze-out (принудительного выкупа акций у миноритариев)», - сказал Мор.

Ожидается, что к этому времени Alliance Rostec Auto B.V. консолидирует до 95% акций «АвтоВАЗа», однако точные сроки делистинга (исключения акиций из списка биржи) не определены.

«Необходимо пройти ряд регуляторных процедур Центробанка, поэтому я не могу назвать точную дату. Это займет несколько месяцев», - отметил топ-менеджер.

Также неизвестна и сумма, которая понадобится для полного выкупа акций. По словам Мора, она будет установлена в зависимости от оценки, проведенной в соответствии с регуляторными процедурами.

«Для того, чтобы установить цену для принудительного выкупа, мы должны следовать правилам ЦБ. Плюс, государство защищает права миноритариев, поэтому мы должны быть уверены в том, что все делаем правильно», - подчеркнул Мор.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов допустил, что Alliance Rostec может консолидировать до 100% акций «АвтоВАЗа», если сложатся благоприятные условия. Сейчас СП владеет 83,5% бумаг автопроизводителя, что стало результатом сделки по рекапитализации — предприятие освободилось от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей.