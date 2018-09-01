Обвиняемого в организации «убийства» Бабченко приговорили к 4,5 годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 16:19 2018-09-01T16:19:40+03:00

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В субботу, 1 сентября, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил, что в минувший четверг, 30 августа, Голосеевский районный суд Киева вынес приговор предпринимателю Борису Герману. По его словам, суд признал бизнесмена виновным в организации «покушения» на жизнь журналиста Аркадия Бабченко и приговорил его к четырем с половиной годам тюрьмы.

«30 августа этого года Голосеевским районным судом Борис Герман был признан виновным в том, в чем он обвинялся, и ему назначен реальный срок наказания на четыре года и шесть месяцев», - цитирует Грицака ТАСС.

При этом руководитель СБУ подчеркнул, что ранее Герман «полностью признал свою вину и пошел на соглашение со следствием».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 мая в СБУ объявили о том, что журналист Аркадий Бабченко жив. Таким образом, покушение на военного корреспондента, о котором в полиции Киева рассказали за день до этого, оказалось инсценировкой. Тогда же стало известно и о задержании «организатора» якобы готовившегося преступления. Позднее выяснилось, что это Борис Герман - директор оружейного предприятия, которое ранее активно сотрудничало с властями незалежной.