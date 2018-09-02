2018-09-02T04:10:22+03:00
В мире

В германском Хемнице 11 пострадали во время демонстраций

Полиция города задержала около 300 человек
Юлия ДИВЕЕВА
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Демонстрации в Хемнице после убийства мигрантами местного жителяДемонстрации в Хемнице после убийства мигрантами местного жителяФото: REUTERS
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Во время демонстраций в городе Хемниц (Саксония, ФРГ) 1 сентября пострадали не менее 11 человек. Об этом сообщает местная полиция.

Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь и они были доставлены в больницы. По данным правоохранительных органов, в субботу, по состоянию на 22:30 по-местному времени, было совершено 25 преступлений.

Так неонацисты вечером напали на группу членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которые участвовали в акции против ксенофобии. Радикалы уничтожили флаги СДПГ и применили физическое насилие в отношении некоторых участников группы.

Примерно в 19:35 в ходе протестных акций 20-летний афганец подвергся нападению четырех хулиганов. Молодой человек получил легкие ранения, пишет газета Bild.

При этом издание отмечает, что в целом полиции удалось держать ситуацию под контролем. В целом акция носила мирный характер. В демонстрациях приняли участие около девяти тысяч человек, и около 300 из них были задержаны.

Протесты в Хемнице начались пять дней назад, после гибели 35-летнего местного жителя. Он скончался от ножевых ранений, нанесенных ему двумя мигрантами из Сирии и Ирака. Нападавшие были арестованы.

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